النويري وكوبيش يتوافقان على إنجاز مشروع الميزانية وفق «استحقاقات المرحلة والقانون»

بحث النائب الأول لرئيس مجلس النواب فوزي الطاهر النويري، اليوم الثلاثاء، مع المبعوث الخاص للأمم المتحدة، رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا يان كوبيش، مشروع قانون الميزانية العامة الذي قدمته حكومة الوحدة الوطنية الموقتة إلى مجلس النواب و«ضرورة إنجازه وفق استحقاقات المرحلة والقانون».

وتطرق الاجتماع الذي عقد بمقر فرع مجلس النواب في طرابلس، إلى مخرجات الحوار السياسي، ودور بعثة الأممية في «تفعيل المسارات كافة بالتوازي، وإحراز تقدم فيها على غرار التقدم الحاصل في المسار السياسي؛ لضمان نجاح الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في ديسمبر القادم»، وفق بيان صادر عن مجلس النواب.

– وزارة المالية: مجلس النواب يعتمد بند المرتبات بقيمة 34.6 مليار دينار

– مجلس النواب يشكل لجنة لإعداد الملاحظات حول قانون الميزانية واستدعاء وزير المالية للرد عليها

وتناول الجانبان أيضا، «أهمية حث كل المؤسسات المعنية للقيام بدورها وتهيئة الظروف لعملية المصالحة الوطنية». وأكد النويري «استعداد» و«ترحيب» مجلس النواب بالتعاطي الإيجابي مع كل الاستحقاقات الوطنية «متى توفرت الظروف»، حسب تعبير البيان.

وأعلنت وزارة المالية في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة في 24 مايو الماضي، موافقة مجلس النواب على اعتماد بند الباب الأول في موازنة العام المقبل، المتمثل في الرواتب فقط، وما في حكمها، التي تبلغ 34.6 مليار دينار ليبي. وقرر المجلس أيضا تشكيل لجنة لإعداد الملاحظات حول قانون الميزانية، واستدعاء وزير المالية للرد على الملاحظات، وفق الناطق الرسمي باسم المجلس عبد الله بليحق.

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