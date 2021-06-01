غدامس تسجل 7 إصابات جديدة بالفيروس

أعلن فريق الرصد والاستجابة السريعة في اغدامس، تسجيل 7 حالات جديدة بفيروس كورونا، خلال الساعات الماضية.

وأفاد بيان لفريق الرصد بتسجيل 8 حالات شفاء في الساعات ذاتها، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات في اغدامس إلى 507 حالات منذ بدء الجائحة حتى هذا اليوم.

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