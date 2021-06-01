ليبيا الان

غدامس تسجل 7 إصابات جديدة بالفيروس

تم النشر منذُ 10 ثواني
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة ليبيا
قناة ليبيا
مصدر الخبر / قناة ليبيا

أعلن فريق الرصد والاستجابة السريعة في اغدامس، تسجيل 7 حالات جديدة بفيروس كورونا، خلال الساعات الماضية.

وأفاد بيان لفريق الرصد بتسجيل 8 حالات شفاء في الساعات ذاتها، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات في اغدامس إلى 507 حالات منذ بدء الجائحة حتى هذا اليوم.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا

عن مصدر الخبر

قناة ليبيا

قناة ليبيا

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك