المشير حفتر يبحث مع كوبيش المُستجدات على الساحة الليبية

التقى القائد العام للقوات المُسلحة العربية الليبية المُشير خليفة حفتر بالمبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا يان كوبيتش.

وقال مكتب إعلام القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية إن اللقاء الذي جرى بمقرّ القيادة العامة، شهد مناقشة آخر المُستجدات على الساحة الليبية.

التقى رئيس مجلس النواب المستشار ” عقيلة صالح ” بمكتبه في مدينة القبة المبعوث الأممي لدى ليبيا ” يان

وتوجه كوبيش يوم السبت الماضي إلى مدينة القبة، حيث التقى برئيس مجلس النواب عقيلة صالح، وتناولا آخر تطورات العملية السياسية في ليبيا.

وأكد صالح خلال اللقاء على تمسكه بموعد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، ودعم المفوضية العليا للانتخابات للوفاء بالاستحقاق الانتخابي.

وشدد على جدية مجلس النواب في دعمه لتنظيم الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في موعدها في 24 من ديسمبر من العام الجاري، كما أكد على ضرورة أن يكون انتخاب الرئيس القادم للبلاد بشكل مباشر من الشعب .

يشار إلى أن المشير خليفة حفتر طالب في عرض عسكري بقاعدة بنينا، بحل الجماعات المسلحة في طرابلس وإجراء الانتخابات دون مماطلة، مؤكدا أن القوات المسلحة «لن تتردد في خوض المعارك من جديد لفرض السلام بالقوة، إذا ما تم عرقلته بالتسوية السلمية المتفق عليها».