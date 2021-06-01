الرئاسي يؤكد دعمه مفوضية الانتخابات وللعملية الانتخابية المقبلة

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أكد رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، اليوم الثلاثاء، على دعم المجلس الرئاسي للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات، لإجراء الانتخابات المقررة في 24 ديسمبر المقبل.

واستعرض المنفي الذي زار مقر المفوضية في طرابلس رفقة نائبه موسى الكوني، مع رئيس مجلس المفوضية عماد السايح آخر مستجدات المشهد السياسي الليبي.

وناقش رئيس المجلس ونائبه مع السايح سبل دعم المفوضية والرفع من جاهزيتها لإدارة العملية الانتخابية لتنعقد في موعدها المقرر في ديسمبر القادم.

وثمّن المنفي جهود المفوضية للإيفاء بمهامها تجاه هذه المرحلة المهمة، وتحقيق تطلعات الليبيين إلى نجاح المسار الديمقراطي وتحقيق السلم والاستقرار.