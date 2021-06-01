«النويري» يبحث مع «كوبيش» مشروع قانون الميزانية المقدم من حكومة «الدبيبة»

عقد النائب الأول لرئيس مجلس النواب فوزي الطاهر النويري، اليوم الثلاثاء، اجتماعا مع المبعوث الخاص للأمم المتحدة، رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا يان كوبيش، وذلك لبحث مشروع قانون الميزانية العامة الذي قدمته حكومة الوحدة الوطنية إلى مجلس النواب و«ضرورة إنجازه وفق استحقاقات المرحلة والقانون».
وحسب بيان صادر عن مجلس النواب، فقد تطرق الاجتماع الذي عقد بمقر فرع مجلس النواب في طرابلس، إلى مخرجات الحوار السياسي، ودور بعثة الأممية في «تفعيل المسارات كافة بالتوازي، وإحراز تقدم فيها على غرار التقدم الحاصل في المسار السياسي؛ لضمان نجاح الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في ديسمبر القادم».
وتناول الجانبان أيضا، «أهمية حث كل المؤسسات المعنية للقيام بدورها وتهيئة الظروف لعملية المصالحة الوطنية». وأكد النويري «استعداد» و«ترحيب» مجلس النواب بالتعاطي الإيجابي مع كل الاستحقاقات الوطنية «متى توفرت الظروف»، حسب تعبير البيان.
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