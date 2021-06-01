«النويري» يبحث مع «كوبيش» مشروع قانون الميزانية المقدم من حكومة «الدبيبة»

عقد النائب الأول لرئيس مجلس النواب فوزي الطاهر النويري، اليوم الثلاثاء، اجتماعا مع المبعوث الخاص للأمم المتحدة، رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا يان كوبيش، وذلك لبحث مشروع قانون الميزانية العامة الذي قدمته حكومة الوحدة الوطنية إلى مجلس النواب و«ضرورة إنجازه وفق استحقاقات المرحلة والقانون».

وحسب بيان صادر عن مجلس النواب، فقد تطرق الاجتماع الذي عقد بمقر فرع مجلس النواب في طرابلس، إلى مخرجات الحوار السياسي، ودور بعثة الأممية في «تفعيل المسارات كافة بالتوازي، وإحراز تقدم فيها على غرار التقدم الحاصل في المسار السياسي؛ لضمان نجاح الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في ديسمبر القادم».

وتناول الجانبان أيضا، «أهمية حث كل المؤسسات المعنية للقيام بدورها وتهيئة الظروف لعملية المصالحة الوطنية». وأكد النويري «استعداد» و«ترحيب» مجلس النواب بالتعاطي الإيجابي مع كل الاستحقاقات الوطنية «متى توفرت الظروف»، حسب تعبير البيان.