ليبيا

بوابة إفريقيا الإخبارية/ متابعات |

01 June, 2021

التقى رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة ،صباح اليوم الثلاثاء ، بمقر وزارة الخارجية الفرنسية جان ايف لودريان بحضور وزير الخارجية والتعاون الدولي نجلاء المنقوش ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ورئيس الحكومة السيد عادل جمعة و السفيرة الفرنسية لدى ليبيا.

وناقش الاجتماع التنسيق المشترك بشأن مؤتمر برلين 2، وكذلك جلسات مجلس الأمن القادمة برئاسة فرنسا.

كما أكد الدبيبة ،على الدور المهم لجمهورية فرنسا في توحيد الجهود الدولية لتعزيز الشرعية السياسية وبسط السيادة الوطنية على كامل الدولة الليبية وإنهاء التواجد الأجنبي بالبلاد.