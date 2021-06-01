المجلس الرئاسي يؤكد دعمه للانتخابات القادمة والمفوضية الوطنية

أكد رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، دعم المجلس للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات، لإجراء الانتخابات المقررة في الرابع والعشرين من ديسمبر القادم.
جاء ذلك خلال زيارة المنفي ونائبه موسى الكوني اليوم إلى مقر المفوضية، ولقاء رئيسها عماد السايح، بحضور الأعضاء، عبدالحكيم الشعاب، ورباب حلب، وأبوبكر مردة، حيث تم استعراض آخر مستجدات المشهد السياسي الليبي، وسبل دعم المفوضية والرفع من جاهزيتها لإدارة العملية الانتخابية لتنعقد في موعدها المقرر في ديسمبر القادم.
ثمن المنفي جهود المفوضية للإيفاء بمهامها تجاه هذه المرحلة المهمة، وتحقيق تطلعات الليبيين إلى نجاح المسار الديمقراطي وتحقيق السلم والاستقرار.
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