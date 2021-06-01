المجلس الرئاسي يؤكد دعمه للانتخابات القادمة والمفوضية الوطنية

أكد رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، دعم المجلس للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات، لإجراء الانتخابات المقررة في الرابع والعشرين من ديسمبر القادم.

جاء ذلك خلال زيارة المنفي ونائبه موسى الكوني اليوم إلى مقر المفوضية، ولقاء رئيسها عماد السايح، بحضور الأعضاء، عبدالحكيم الشعاب، ورباب حلب، وأبوبكر مردة، حيث تم استعراض آخر مستجدات المشهد السياسي الليبي، وسبل دعم المفوضية والرفع من جاهزيتها لإدارة العملية الانتخابية لتنعقد في موعدها المقرر في ديسمبر القادم.

ثمن المنفي جهود المفوضية للإيفاء بمهامها تجاه هذه المرحلة المهمة، وتحقيق تطلعات الليبيين إلى نجاح المسار الديمقراطي وتحقيق السلم والاستقرار.

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