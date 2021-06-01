ليبيا الان

السفير الأمريكي: هناك اعتراف واسع بالحاجة للاستعداد للانتخابات

تم النشر منذُ 22 ثانية
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

أكد السفير الأمريكي لدى ليبيا ريتشارد نورلاند أن هناك اعتراف واسع النطاق بالحاجة إلى الانتهاء بسرعة من الأساس القانوني وقوانين الانتخابات والاستعدادات اللوجستية لانتخابات 24 ديسمبر.

وبينت السفارة الأمريكية لدى ليبيا في تغريدة لها بموقع “تويتر” أن نورلاند أجرى محادثة مشجعة مع رئيس مجلس إدارة الأكاديمية الليبية للحوكمة حول المشاركة النشطة المتزايدة من قبل الجمهور الليبي حول مسألة التحضير للانتخابات مضيفا “هناك اعتراف واسع النطاق بالحاجة إلى الانتهاء بسرعة من الأساس القانوني وقوانين الانتخابات والاستعدادات اللوجستية لانتخابات 24 ديسمبر”.

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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