الدبيبة: الدور الفرنسي مهم لإنهاء التواجد الأجنبي في ليبيا

التقى رئيس حكومة الوحدة الوطنية اليوم الثلاثاء بوزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، وذلك خلال زيارته باريس.

وحضر اللقاء من الجانب الليبي وزيرة الخارجية والتعاون الدولي نجلاء المنقوش ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ورئيس الحكومة عادل جمعة بالإضافة إلى السفيرة الفرنسية لدى ليبيا.

وبحسب بيان لرئاسة الوزراء، طالعته “الساعة 24″، فإن الاجتماع ناقش التنسيق المشترك بشأن مؤتمر برلين 2، وكذلك جلسات مجلس الأمن القادمة برئاسة فرنسا.

كما أكد رئيس الحكومة على الدور المهم لجمهورية فرنسا في توحيد الجهود الدولية لتعزيز الشرعية السياسية وبسط السيادة الوطنية على كامل الدولة الليبية وإنهاء التواجد الأجنبي بالبلاد.