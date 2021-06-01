المنفي لـ السايح: يجب البدء فورًا في التحضير للانتخابات المقبلة نهاية العام

ليبيا – زار رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي ونائبه موسى الكوني اليوم الثلاثاء، مقر المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في طرابلس، حيث تم استقبلهما من قبل رئيس المفوضية عماد السايح.

المنفي قال بحسب مكتبه الاعلامي إن الزيارة تهدف لمتابعة سير التحضير للانتخابات، مؤكداً على ضرورة البدء فورًا في التحضير للانتخابات المقبلة نهاية العام، وأن إجراء الانتخابات في موعدها هو نصر لكل الليبيين.

وأشار نائب الرئيس موسى الكوني إلى دعم المجلس الرئاسي الكامل ودعم المجتمع الدولي للمفوضية وإتمام عملها من أجل إنجاح الانتخابات.

ومن جانبه قال رئيس المفوضية إن العمل على الانتخابات قد بدأ بالفعل، موجهاً الدعوة للمجلس الرئاسي لحضور احتفالية إطلاق الانتخابات مطلع يوليو القادم.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية