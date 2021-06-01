الدبيبة يبحث مع لودريان سُبل التنسيق المشترك بشأن مؤتمر برلين 2

التقى رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة صباح اليوم الثلاثاء بمقر وزارة الخارجية الفرنسية بالوزير جان ايف لودريان بحضور وزير الخارجية والتعاون الدولي نجلاء المنقوش ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ورئيس الحكومة عادل جمعة والسفيرة الفرنسية لدى ليبيا.

وناقش الاجتماع التنسيق المشترك بشأن مؤتمر برلين 2، وكذلك جلسات مجلس الأمن القادمة برئاسة فرنسا.