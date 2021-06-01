وزير الحكم المحلي يبحث مع سفير ألمانيا الاستفادة من التجربة الأوروبية في مجال البلديات

استقبل وزير الحكم المحلي بدر الدين التومي، صباح اليوم الثلاثاء، بديوان الوزارة بطرابلس سفير جمهورية ألمانيا ومندوبين عن جمعية البلديات الهولندية VNG ومنظمة GIZ الألمانية.

وشارك في اللقاء افتراضيا عبر الـZOOM نائب سفير الاتحاد الأوروبي وممثل جامعة Kiel الألمانية، وتم ذلك بحضور الأمين العام للمجلس الأعلى للإدارة المحلية (عادل الصادق) ومستشار وزير الحكم المحلي لشؤون التعاون الدولي محمد أبو حلقة.

ويهدف اللقاء إلى بحث أشكال التعاون بين الوزارة من جهة والاتحاد الأوربي وألمانيا خصوصا وجمعية البلديات الهولنديةVNG ومنظمة GIZ الألمانية وجامعة kiel من جهة أخرى، وذلك للارتقاء بالعمل البلدي وتذليل الصعوبات الإدارية والفنية التي تواجهه، والاستفادة من التجربة الأوروبية في هذا المجال، وفتح مساحة للتبادل المعرفي الهادف إلى صقل قدرات الموارد البشرية العاملة تحت مظلة الإدارة المحلية.