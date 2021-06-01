ليبيا الان

الكوني يؤكد دعم الرئاسي والمجتمع الدولي لمفوضية الانتخابات

تم النشر منذُ دقيقتين
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

أكد نائب رئيس المجلس الرئاسي موسى الكوني على دعم المجلس الرئاسي الكامل ودعم المجتمع الدولي للمفوضية وإتمام عملها من أجل إنجاح الانتخابات.

جاء ذلك خلال زيارة نائب رئيس المجلس الرئاسي رفقة رئيس المجلس محمد المنفي اليوم الثلاثاء لمقر المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في طرابلس بحسب المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي.

وأكد المنفي أن الزيارة تهدف لمتابعة سير التحضير للانتخابات، مؤكداً ضرورة البدء فوراً في التحضير للانتخابات المقبلة نهاية العام، وأن إجراء الانتخابات في موعدها هو نصر لكل الليبيين.

وبين رئيس المفوضية عماد السائح أن العمل على الانتخابات قد بدأ بالفعل، موجهاً الدعوة للمجلس الرئاسي لحضور احتفالية إطلاق الانتخابات مطلع يوليو القادم.

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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