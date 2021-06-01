دي مايو يؤكد للمنقوش على ضرورة انسحاب المرتزقة من ليبيا وفتح الطريق الساحلي

ليبيا – جدد وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو خلال لقاء مع نظيرته في حكومة الوحدة الوطنية نجلاء المنقوش على هامش منتدى الأعمال الايطالي- الليبي التزام سلطات بلاده من أجل تحقيق الاستقرار الدائم في ليبيا.

وأشارت مذكرة صدرت عن وزارة الخارجية في روما إلى أن دي مايو سلط الضوء بهذا الصدد على “أهمية مسار التحضير للانتخابات المقرر إجراؤها في 24 كانون الأول/ديسمبر 2021، والحاجة ذات الصلة إلى تحديد القاعدة الدستورية في الوقت المناسب، واعتماد قانون الانتخابات”.

ومن الجانب الإيطالي -تواصل المذكرة – أنه “تم التذكير أيضًا بأهمية التنفيذ الملموس لاتفاق وقف إطلاق النار، بدءًا من إعادة فتح طريق سرت – مصراتة الساحلي وانسحاب جميع المقاتلين والمرتزقة الأجانب من البلاد”.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية