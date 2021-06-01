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الدبيبة يؤكد على دور فرنسا لإنهاء التواجد الأجنبي في ليبيا

تم النشر منذُ 21 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

بحث رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة، مع وزير الخارجية الفرنسي جان ايف لودريان، التنسيق المشترك بشأن مؤتمر برلين 2، وكذلك جلسات مجلس الأمن القادمة برئاسة فرنسا.

وأكد الدبيبة، خلال اللقاء الذي عقد اليوم بمقر وزارة الخارجية في باريس، بحضور وزير الخارجية والتعاون الدولي نجلاء المنقوش، ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ورئيس الحكومة عادل جمعة، والسفيرة الفرنسية لدى ليبيا، على الدور المهم لفرنسا في توحيد الجهود الدولية لتعزيز الشرعية السياسية وبسط السيادة الوطنية على كامل الدولة الليبية وإنهاء التواجد الأجنبي بالبلاد.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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