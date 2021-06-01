بوجناح يبحث مع رئيس نقابة أطباء الأسنان القرار 885

أخبارليبيا24

ناقش نائب رئيس مجلس الوزراء رمضان بوجناح مع رئيس نقابة أطباء الأسنان محمد عدنان مروان القرار 885 الصادر عن المجلس الرئاسي السابق لحكومة الوفاق الوطني.

وطلب بوجناح خلال الاجتماع أمس الإثنين بإرجاء تنفيذ الإضراب الجزئي ومنح مجلس الوزراء الوقت لمناقشة مطالبهم، مثنياً في الوقت نفسه على جهود العاملين في القطاع الطبي في شتى المجالات.

ونقل رئيس نقابة أطباء الأسنان رغبة منتسبي النقابة والنقابات الطبية والأطباء في الإضراب الجزئي من أجل تحقيق مطالبهم.

وأوضح مروان أن مطالبهم متعلقة بزيادة مرتباتهم، على أن يستثني الإضراب أقسام الإسعاف والطوارئ، والعلميات المستعجلة.