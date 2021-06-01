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النويري يبحث مع أمين عام برلمان الطفل الليبي سُبل توفير أنواع الدعم والاستفادة من تجارب الدول الرائدة في هذا المجال

تم النشر منذُ 36 ثانية
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مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث
قناة ليبيا الحدث
مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث

التقى النائب الأول لرئيس مجلس النواب فوزي النويري بمقر فرع ديوان مجلس النواب طرابلس أمين عام برلمان الطفل الليبي حسين الفتحلي، حيث أطلع أمين عام برلمان الطفل الليبي النويري على مشروع البرلمان وقرار إنشاءه من وزارة الشؤون الاجتماعية وكذلك تم مناقشة كيفية تقديم الدعم والمساندة لمشروع انشاء برلمان الطفل الليبي.

ورحب النائب الأول لرئيس مجلس النواب بهذه المبادرة مبديا استعداد مجلس النواب لتقديم المساعدة من حيث إنشاء مكتب لبرلمان الطفل وغيرها من أنواع الدعم والاستفادة من تجارب الدول الرائدة في هذا المجال واعتبار برلمان الطفل الليبي جزء من عمل البرلمانات السياسية.

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قناة ليبيا الحدث

قناة ليبيا الحدث

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