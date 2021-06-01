المنفي والكوني يجتمعان مع رئيس وأعضاء المجلس الأعلى للقضاء

اجتمع رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، ونائبه موسى الكوني، اليوم الثلاثاء، مع المجلس الأعلى للقضاء بمقر المجلس في العاصمة طرابلس.

وجاءت زيارة المنفي والكوني إلى مقر المجلس الأعلى للقضاء واجتماعه بأعضاء المجلس، عقب زيارته إلى مقر مفوضية الانتخابات واجتماعهما مع مجلس المفوضية.

وكان في استقبل المنفي والكوني لدى وصولهما غلى مقر المجلس الأعلى للقضاء، رئيس المجلس المستشار محمد الحافي وعدد من أعضاء المجلس.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي إن المنفي أكد خلال اجتماعه مع المجلس الأعلى للقضاء على دعم المجلس الرئاسي للسلطة القضائية، وثقته بالمؤسسات القضائية الوطنية كأحد أعمدة مدنية الدولة.

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كما جدد رئيس المجلس الرئاسي خلال الاجتماع التأكيد على ضرورة إجراء الانتخابات في موعدها المقرر يوم 24 ديسمبر المقبل.

من جهته أكد رئيس المجلس الأعلى للقضاء، المستشار الحافي دعم المجلس لإجراء الانتخابات في موعدها في ديسمبر القادم، وفق المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي.

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