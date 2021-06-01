مغيب: هناك نواب يطالبون بضرورة التوافق على المناصب السيادية قبل المصادقة على الميزانية

ليبيا – قال عضو مجلس النواب سعيد مغيب إن الجدل القائم بشأن الميزانية العامة للدولة متعلق بخفض باب النفقات التسييرية وإلغاء الطوارئ، وتحديد أوجه التنمية ومرتبات المعلمين.

مغيب وفي تصريحات خاصة لقناة “ليبيا الأحرار” التي تبث من تركيا بتمويل قطري، أوضح أن الملاحظات تتركز في الباب الثاني المتعلق بالنفقات التسييرية بقيمة خمسة مليارات دينار، إضافة إلى بند الطوارئ المقدر بنحو أربعة مليارات، الذي ألغي من قبل النواب.

وذكر عضو مجلس النواب أن الأعضاء يطالبون بضرورة تضمين قانون زيادة رواتب المعلمين والشرطة في بند المرتبات، الذي أقره المجلس في وقت سابق.

وتابع أن بند التنمية يحتاج إلى التبويب وتوضيح أوجه الصرف قبل المصادقة عليه، مشيرًا إلى وجود مطالبات أخرى من النواب بضرورة التوافق على المناصب السيادية، قبل المصادقة على الميزانية كاملة، وفق قوله

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية