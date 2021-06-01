اسيمو: المتسهدفون من الحجاج بالتطعيمات هم قائمة 2020 وفق هيئة الأوقاف

ليبيا – أفاد مدير إدارة التطعيمات بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض عبد الباسط اسميو بأن بعض البلديات بدأت تلقيح الحجاج بالمصل الإنجليزي.

اسميو وفي تصريح خاص لقناة “ليبيا الأحرار” التي تبث من تركيا بتمويل قطري اليوم الثلاثاء، أوضح أن تلك البلديات شرعت الإثنين في هذه الخطوة، وأن المتسهدفين من الحجاج بالتطعيمات هم قائمة 2020، وفق هيئة الأوقاف.

وجاء عن مدير التطعيمات أن البلديات قد استلمت مخصصاتها من اللقاح أسترازينيكا الواصل أخيرًا إلى ليبيا، وأن عدد متلقي جرعات التلقيح وصل إلى 240 ألفًا من الأنواع الثلاثة.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية