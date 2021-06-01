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المنفي: ندعم المفوضية الوطنية والعملية الانتخابية القادمة في 24 ديسمبر

تم النشر منذُ 4 ثواني
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مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث
قناة ليبيا الحدث
مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث

أكد رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، على دعم المجلس الرئاسي للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات، لإجراء الانتخابات المقررة في 24 من ديسمبر القادم، جاء ذلك خلال زيارته ونائبه موسى الكوني.

وكان في استقباله رئيس مجلس المفوضية عماد السايح، وأعضاء مجلس المفوضية عبدالحكيم الشعاب ورباب حلب وأبوبكر مردة.

واستعرض اللقاء آخر مستجدات المشهد السياسي الليبي وسبل دعم المفوضية والرفع من جاهزيتها لإدارة العملية الانتخابية لتنعقد في موعدها المقرر في ديسمبر القادم.

وثمّن المنفي جهود المفوضية للإيفاء بمهامها تجاه هذه المرحلة المهمة، وتحقيق تطلعات الليبيين إلى نجاح المسار الديمقراطي وتحقيق السلم والاستقرار.

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قناة ليبيا الحدث

قناة ليبيا الحدث

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