الشكشاك: ملف المصالحة يتطلب هيكلية إدارية جيدة وشخصيات مقبولة من كل الجهات والأطراف

ليبيا – أكد رئيس مجلس تاورغاء المحلي وعضو لجنة مُكافحة كورونا في المدينة عبد الرحمن شكشاك على أن اللقاء لتشكيل مفوضية المصالحة كان جيدًا بين مجموعة من القانونيين والوطنيين والبعيدين عن الجدلية والشخصيات التي تعمل على مصلحة الوطن.

شكشاك قال في تصريح لقناة “ليبيا الأحرار” التي تبث من تركيا وتمولها قطر أمس الإثنين وتابعتها صحيفة المرصد: إن ملف المصالحة كان من الملفات التي تم التطرق لها؛ حيث انصب النقاش في إعادة الهيكلة لموضوع المفوضية، وكيفية دمج المفوضية مع لجنة تقصي الحقائق، وكيفية وضع الأساسيات ومن يكون في المفوضية.

وأضاف: “حسب ما علمنا أنه سيكون هناك لقاء في المنطقة الشرقية والغربية، المجلس الرئاسي وعبد الله اللافي بينوا أن هدفهم أن تتم اختياراتهم من القاعدة للقمة وليس العكس، وهذا هو الخيار، ويجتمعون من الآراء والمناطق، حتى يكون بناء المفوضية صحيحًا من النواحي القانونية، وتشكيلها يكون فيها في الوضع الصحيح، والخطوات ستكون جيدة، وسيكون لدينا حضور اليوم وبعد غد، وسنجتمع بعد ذلك في ملتقى آخر، في المنطقة الشرقية والجنوبية وسنصل لنتيجة مناسبة”.

ولفت إلى أنه خلال اللقاءات القادمة سيتم مناقشة محددات اختيار مكونات المفوضية من مختلف المناطق، ليتم هيكلة المفوضية ووضعها من الناحية القانونية وعدم تعارضها مع اختصاصات لجنة تقصي الحقائق الصادرة من البرلمان، وذلك بحضور القانونيين ووزيرة العدل ووزير المهجرين والأمم المتحدة. متمنيًا الوصول لمخرجات ترضي الجميع.

كما شدد على أنه ليتجه ملف المصالحة للطريق الصحيح فإنه يتطلب هيكلية إدارية جيدة وشخصيات مقبولة في كل الجهات، ومن كل الأطراف والنواحي القانونية؛ حتى لا يتم فيها الطعن في المحاكم والقضايا، وأهم أمر التركيز على من سيكون في المفوضية واختيار أشخاص غير جدليين ومقبولين وليسوا محسوبين على أطراف معينة.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية