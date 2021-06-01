المنفي يدعو المفوضية لـ”البدء فورا” بالتحضير للانتخابات

شدد رئيس المجلس الرئاسي الدكتور محمد المنفي، على ضرورة “البدء فوراً” في التحضير للانتخابات المقرر عقدها في 24 ديسمبر المقبل، مؤكدا أن إجراء الانتخابات في موعدها هو “نصر لكل الليبيين”.

جاءت تصريحات المنفي خلال زيارة قام بها مع نائبه موسى الكوني، إلى مقر المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في طرابلس، الثلاثاء، حيث تم استقبالهما من قبل السيد رئيس المفوضية الدكتور عماد السايح.

ووفق بيان للمكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي، فقد قال المنفي إن الزيارة تهدف لمتابعة سير التحضير للانتخابات، فيما أشار الكوني إلى “دعم المجلس الرئاسي الكامل ودعم المجتمع الدولي للمفوضية وإتمام عملها من أجل إنجاح الانتخابات”.

من جهته، قال رئيس المفوضية إن العمل على الانتخابات قد بدأ بالفعل، موجهاً الدعوة للمجلس الرئاسي لحضور احتفالية إطلاق الانتخابات مطلع يوليو القادم.

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