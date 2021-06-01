عبد العزيز: فرحت لموت الطيار جمال بن عامر

قال عضو المؤتمر العام السابق عن حزب العدالة والبناء عضو جماعة الإخوان المسلمين محمود عبد العزيز إنه “لا يوجد دولة في العالم حكمها العسكر ونجحت أو تطورت إطلاقًا والتجارب أكبر دليل على ذلك، مشيرًا إلى أن هناك من ينادي بحكم العسكر لأنه غير واعٍ، وكان ضحية تربية بيت وشارع ونظام يتلاعب بالعقل ويستهدفه لبناء عقول عاشقة للعبودية”، حسب زعمه.

عبد العزيز وخلال استضافته عبر برنامج “بين السطور” الذي يذاع على قناة “التناصح” التابعة للمفتي المعزول أمس الإثنين ونقلت تفاصيلها صحيفة المرصد الليبية، علق على العرض العسكري الذي اقيم في بنغازي قائلًا: “خرجوا واستعرضوا بالخردة التي لديهم، السيارات جديدة لا أعرف من أين حصلوا عليها لكن الدبابات والصواريخ وقود ليس فيها، وأتحداهم أن يطلقوا صاروخًا واحدًا، لكن حتى يقول أنا موجود، هؤلاء ضد الدولة، هو معه مجموعة من المرتزقة والإذاعة السودانية اعترفت بوجودهم والتشاد كذلك، حتى في المعركة التي قتل فيها إدريس ديبي قالوا سلاحنا وسياراتنا من ليبيا. حفتر يبعث رسائل عبر الاعلام ليقول إنه موجود”، بحسب زعمه.

وتابع مزاعمه بشأن أكثر من 30 ألف بين ضباط وجنود ليبي تواجدوا بالعرض بالقول : “تعليقًا على فيديو الشاحنات والباصات من ذوي البشرة السمراء، هؤلاء من؟ هذا الجيش الذي استعرض به حفتر لضياع الكرامة وجيش المرتزقة واضح جدًا، لن تجد هذه الصور في قنوات الخبث وتوابعها لأنهم يريدون تغييب الوعي العام، حتى من هم في المنطقة الشرقية، نحن لسنا مكانًا لدعاية فلان وفلان بل دعاية للحقيقة المجردة حتى المواطن يعي وبعدها يفرق، القنوات الأخرى تريد أن يعيش الجميع في المنطقة الرمادية حتى يتمكن من اللعب بالعقول”، حسب تعبيره.

أما بشأن سقوط طائرة العميد الطيار جمال بن عامر واستشهاده قال: “من حيث المبدأ لا شماتة في الموت، لكنني فرحت لأنه مات ولو لم يمت كان لدينا معه حساب، هذا الشخص ومن معه قتلوا أولادنا ونساءنا وأطفالنا، فرحت بموته لأني كنت أراه يقصف طرابلس وخرج يفتخر بما فعله فسقطت طيارته أمام المنصة وهم يرونها ولم يوقفوا احتفالهم؛ لأن حفتر لا يهمه مات عشرة أو غيره، هو يحسبهم أغنامًا يقفون في الطابور، ولكننا نحسبهم بشر”، حسب تعبيره.

كما استطرد بالقول: “خرج أحد شباب العبيدات يتكلم عن نقطه مهمة، وأتمنى أن يؤخذ فيها إجراء وهو موضوع الأرض (القاعدة العسكرية) الذي قال إن حراس المستشار عقيلة صالح يبيعون في الهناغر بأوراق موقعة منه، ومهمتنا إخراج الموضوع للعامة والشعب هو من يحكم، كان يستقبل المستشار عقيلة صالح فيه الناس وبعدها أصبحوا ينهبونه لكن هناك قضاء ونيابة تحقق في الأمر، وكل ذلك يحدث لأنهم على علم بأن 24 ديسمبر قادمة والأجسام ستختفي، ميزانية درنة 50 مليونًا أخذ منها عقيلة 20 مليونًا واعتبر هذا بلاغًا عامًا للنائب العام ليبدأ التحقيقات”.

وفي سياق آخر أكد على أن جميع أبناء الشعب يطالبون بضرورة تغيير رئيس هيئة الأوقاف وحسم هذا الأمر، مضيفًا: “الأوقاف قامت بامتحانات للوعاظ، من هم الوعاظ ومن سيمتحنهم؟ وماذا ستسألونهم؟ هل من المعقول الأوقاف لهذه اللحظة تتصرف بهذه الطريقة دون اتخاذ أي إجراء لازم؟”.

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