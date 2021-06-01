ألمانيا تدعو لمؤتمر برلين 2 بشأن ليبيا وتكشف جدول أعماله

دعا وزير خارجية ألمانيا هايكو ماس والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش الدول والمنظمات المشاركة في عملية برلين إلى مؤتمر برلين الثاني حول ليبيا الذي سيُعقد في 23 يونيو في وزارة الخارجية الألمانية في برلين.

وأكد المركز الألماني للإعلام التابع لوزارة الخارجية الألمانية في تغريدة له بموقع “تويتر” أن المؤتمر سيعقد للمرة الأولى بمشاركة حكومة الوحدة الوطني مبينة أنه يهدف إلى تقييم التقدم المحرز في تهدئة الوضع في ليبيا منذ مؤتمر برلين الذي عقد في 19 يناير 2020 كما سيتم التركيز على مناقشة الخطوات التالية نحو تحقيق الاستقرار المستدام في البلاد وينصب التركيز على الاستعدادات للانتخابات الوطنية المقرر إجراؤها في 24 ديسمبر.

كما يبحث المؤتمر انسحاب القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا وستكون هناك أيضًا خطوات لتوحيد قوات الأمن الليبية.

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وأكد المركز الألماني للإعلام أن المؤتمر يعد انعكاسا للدعم الدولي المستمر لتحقيق الاستقرار في ليبيا مضيفا لا يزال المجتمع الدولي على استعداد لمواصلة الدعم الوثيق والبناء لعملية السلام في ليبيا تحت رعاية الأمم المتحدة.