«الأعلى للقضاء» يرحب بالحكم لصالح ليبيا في قضيتين بمصر وإيطاليا

رحب المجلس الأعلى للقضاء بالحكم الذي أصدرته محكمة استئناف القاهرة المصرية بقبول الاستئناف المقام من الدولة الليبية ضد شركة «باما لاستيراد المواد الغدائية»، وفق بيان صادر عن المجلس اليوم الثلاثاء.

وقال المجلس، في بيانه، «إن جهود لجنة المنازعات المنظورة في الخارج بإدارة القضايا في ليبيا برئاسة المستشار د. خليفة سالم الجهمي تكللت بنجاحات جديدة في قضايا المنازعات الخارجية.

وأضاف «إن محكمة استئناف القاهرة بجلسة ( 25-05-2021) أصدرت حكمها بقبول الاستئناف المقام من الدولة الليبية ضد شركة باما لاستيراد المواد الغدائية شكلا».

وأوضح «أن القضاء المصري أصدر حكما بإلغاء الحكم المستأنف القاضي بتذييل حكم محكمة شمال طرابلس الابتدائية رقم (1377 / 2004) المتضمن مبلغ 30 مليون دولار أمريكي بالصيغة التنفيذية موضوعا, والقضاء مجدداً بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة مع إلزام المستأنف ضده بالمصاريف ومقابل اتعاب المحاماة».

واختتم بأن إدارة القضايا أيضاً تمكنت من الحصول على حكم من محكمة روما الابتدائية بجلسة (21- 05- 2021) يقضي بإلغاء أمر الدفع الصادر في (16-04-2018) بإلزام الدولة الليبية بأن تدفع مبلغ (3,316,188.91) يورو لصالح المستشفى الأمريكي بروما ورفض طلباته الأخرى مع الزام الأطراف بالمصاريف.