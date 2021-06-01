مجمع “تان أفلا” الأثري.. شاهد على حضارة عريقة في الجنوب

على أطراف قرية الفيوت التي تبعد 10 كيلومترات غرب مدينة غات الواقعة في أقصى الجنوب يوجد مجمع “تان أفلا” الأثري الذي يعد واحدا من أنذر الأمثلة عن استراتيجية إدارة طرق التجارة ونموذجا عن مظاهر الحياة السائدة في فترة ازدهار الحضارة الجرمنتية.

تشير الدراسات التي تمت في المنطقة بعد اكتشاف هذا المجمع من قبل بعثة ايطالية إلى أن المجمع دُمّر نتيجة نشوب حريق أسفر عن هجرة أعداد كبيرة من سكانه فيما يبقى المكان شاهدا لحضارة كانت هنا.

وعثر الفريق أيضا فوق هضبة من الحجر الرملي قريبة من المجمع السكني، على مدافن تصل إلى ثلاثة أنواع، وكشف بداخلها على أثاث جنائزي قدم معلومات عن ممارسات الدفن وتطور التجارة عبر الصحراء.

حضارة ما زالت شواهدها حتى الآن ضمن سلسلة معالم لحضارات كانت في البلاد ومنها الجرمنت، ومع الاهمال ترتفع الأصوات المنادية بضرورة الاهتمام أكثر بالمواقع الأثرية في شتى ربوع الوطن.

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