النويري يبحث مع الفتحلي مشروع برلمان الطفل الليبي

ناقش النائب الأول لرئيس مجلس النواب، فوزي النويري، مع أمين عام برلمان الطفل الليبي، حسين الفتحلي، كيفية تقديم الدعم والمساندة لمشروع إنشاء برلمان الطفل الليبي.

حيث أطلع الفتحلي نائب رئيس البرلمان على مشروع البرلمان وقرار إنشائه من وزارة الشؤون الاجتماعية.

ورحب النويري بهذه المبادرة، مبديا استعداد مجلس النواب لتقديم المساعدة في إنشاء مكتب لبرلمان الطفل وغيرها من أنواع الدعم، داعيا للاستفادة من تجارب الدول الرائدة في هذا المجال، واعتبار برلمان الطفل الليبي جزءا من عمل البرلمانات السياسية.

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