الحكم المحلي تبحث التعاون مع الاتحاد الأوروبي للارتقاء بعمل المجالس البلدية

بحثت وزارة الحكم المحلي أشكال التعاون مع الاتحاد الأوروبي للارتقاء بعمل المجالس البلدية وتذليل الصعوبات الإدارية والفنية التي تواجهها.

جاء ذلك خلال لقاء وزير الحكم المحلي بدر الدين التومي بديوان الوزارة بالعاصمة طرابلس سفير ألمانيا لدى ليبيا ومندوبين عن جمعية البلديات الهولنديةVNG ومنظمة GIZ الألمانية ، وشارك في اللقاء افتراضيا عبر الZOOM نائب سفير الاتحاد الأوروبي وممثل لجامعةKiel الألمانية بحسب المكتب الإعلامي لوزارة الحكم المحلي.

ويهدف اللقاء إلى بحث أشكال التعاون بين الوزارة والاتحاد الأوروبي وألمانيا خصوصا وجمعية البلديات الهولنديةVNG ومنظمة GIZ الألمانية وجامعة kiel من جهة أخرى، وذلك للارتقاء بالعمل البلدي وتذليل الصعوبات الإدارية والفنية التي تواجهه، والاستفادة من التجربة الأوروبية في هذا المجال، وفتح مساحة للتبادل المعرفي الهادف إلى صقل قدرات الموارد البشرية العاملة تحت مظلة الإدارة المحلية.

وشارك في اللقاء الأمين العام للمجلس الأعلى للإدارة المحليه عادل الصادق ومستشار وزيرالحكم المحلي لشؤون التعاون الدولي محمد أبو حلقة.