إدارة مطار بنينا تعلن قرب البدء في تنفيذ صالة الركاب

أخبارليبيا24

أعلنت إدارة مطار بنينا الدولي اليوم الثلاثاء أنه سيتم البدء في تنفيذ صالة الركاب المعروفة بصالة شركة نيمو الكورية.

وأوضحت إدارة مطار بنينا الدولي عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” أن الهيكل المعدني للصالة وصل.

وذكرت أنه تم الاتفاق على تنفيذ المشروع بالباطن من قِبل إحدى الشركات وتحت إشراف جهاز تنفيذ مشروعات المواصلات والمكتب الاستشاري المكلف وإدارة المطار.

وأشارت الإدارة إلى أن العمل في تنفيذ الصالة المذكورة كان قد توقف منذ سنة 2011، موضحة أنه ستكون القدرة الاستيعابية للصالة أكثر من مليون مسافر سنوياً.

وأكدت الإدارة أن الصالة بمساحة مسقوفية تُقدر بـ 13000 متر مربع بمرافقها المختلفة في العقد والمخطط، موضحة أنه من المتوقع الانتهاء من تنفيذها في مدةٍ أقصاها سنة واحدة.