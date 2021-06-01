«المنفي»: نثق في السلطة القضائية الوطنية ونؤكد على الانتخابات في موعدها

زار رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي ونائبه السيد موسى الكوني، اليوم الثلاثاء، إلى مقر المجلس الأعلى للقضاء في طرابلس، حيث كان في استقبالهما رئيس المجلس المستشار محمد الحافي وعدد من أعضاء المجلس.

ووفق بيان صادر عن المجلس الرئاسي، أكد «المنفي»، خلال اللقاء، على دعم المجلس للسلطة القضائية، وثقته بالمؤسسات القضائية الوطنية كأحد أعمدة مدنية الدولة، مجدداً التأكيد على ضرورة إجراء الانتخابات في موعدها.

من جهته، أكد المستشار الحافي دعم المجلس الأعلى للقضاء لإجراء الانتخابات في موعدها في ديسمبر القادم.