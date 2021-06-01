رشوان: هذه أهم مقومات الاستقرار المالي والنقدي في ليبيا

سلط المحلل الاقتصادي سعيد رشوان الضوء على أهم مقومات الاستقرار المالي والنقدي في ليبيا.

وقال رشوان في تدوينة له بموقع “فيسبوك” إن أهم مقومات الاستقرار المالي والنقدي في ليبيا هي فتح المقاصه ومن ثم إعادة النظر في سعر الصرف وبالتالي ستتراجع الأسعار وهذا يؤدي إلى تحسن القوة الشرائيه للدينار الليبي الأمر الذي يساهم في تحسين الحاله المعيشيه للمواطن.

وأضافرشوان أن القرارات التي اتخذت في نهاية العام الماضي من المصرف المركزي لم تتأتي بشئ إلا برفع قيمة الدولار ما أدى للقفز بمستويات التضخم إلى الأعلى والسبب التفاف محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير عليها.

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