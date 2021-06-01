امغيب: بعض النواب يطالبون بحسم المناصب السيادية قبل المصادقة على الميزانية

قال عضو مجلس النواب “سعيد امغيب” إن الجدل القائم بشأن الميزانية العامة للدولة متعلق بـ(خفض) باب النفقات التسييرية وإلغاء الطوارئ وتحديد أوجه التنمية ومرتبات المعلمين.

وأضاف امغيب في تصريحات لقناة “ليبيا الأحرار”، التي تبث من تركيا، أن الملاحظات تتركز في الباب الثاني المتعلق بالنفقات التسييرية بقيمة 5 مليارات دينار، إضافة إلى بند الطوارئ المقدر بنحو 4 مليارات، الذي ألغي من قبل النواب.

وذكر عضو مجلس النواب أن الأعضاء يطالبون بضرورة تضمين قانون زيادة رواتب المعلمين والشرطة في بند المرتبات، الذي أقره المجلس في وقت سابق.

وتابع أن بند التنمية يحتاج إلى التبويب وتوضيح أوجه الصرف قبل المصادقة عليه، مشيرا إلى وجود مطالبات أخرى من النواب بضرورة التوافق على المناصب السيادية، قبل المصادقة على الميزانية كاملة، وفق قوله.