خلال توديع سفير ألمانيا.. مجلس الدولة: برلين دعمت مسارات التسوية السياسية في ليبيا

أكد النائب الثاني لرئيس مجلس الدولة صفوان المسوري خلال توديع سفير ألمانيا لدى ليبيا أوليڤر فيتشا، الموقف الإيجابي لبرلين من ليبيا ودعمها لمسارات التسوية السياسية في ليبيا.

وبين المكتب الإعلامي لمجلس الدولة أن المسوري شارك اليوم الثلاثاء في توديع السفير الألماني لدى ليبيا، في الحفل الذي أقيم بقصر الخلد بالعاصمة طرابلس.

وعبر المسوري عن شكره لسفير ألمانيا على المجهودات التي بذلها طيلة فترة عمله في ليبيا، والتي كانت تعبر عن الموقف الإيجابي لألمانيا ودعمها لمسارات التسوية السياسية في ليبيا.