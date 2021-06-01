وفد مصري يزور مطار مصراتة تمهيداً لاستئناف الرحلات إلى القاهرة

شهد مطار مصراتة الدولي، اليوم الثلاثاء، زيارة ميدانية من قبل وفد من جمهورية مصر العربية للوقوف على الإجراءات المتبعة في عملية تشغيل المطار وتمهيداً لاستئناف الرحلات إلى مطار القاهرة الدولي.

ورافق الوفد فريق مكلف من قبل وزير المواصلات، ومكون من مصلحة الطيران المدني ومصلحة المطارات وشركتي الخطوط الجوية الليبية والأفريقية.

وعُقد الوفد اجتماعا في مقر إدارة مطار مصراتة الدولي بين الوفد والفريق المكلف مع إدارة المطار وتم بعد ذلك القيام بجولة داخل بعض مرافق المطار لمتابعة الإجراءات والتدابير الأمنية المتبعة.

كما شهد مطار معيتيقة الدولي، صباح الأحد الماضي، زيارة ميدانية من قبل وفد من جمهورية مصر العربية للوقوف على الإجراءات المتبعة في عملية تشغيل المطار وتمهيداً لاستئناف الرحلات بين المطارات الليبية إلى مطار القاهرة الدولي.

رافق الوفد فريق مكلف من قبل وزير المواصلات مكون من مصلحة الطيران المدني ومصلحة المطارات وشركتي الخطوط الجوية الليبية والأفريقية.

وعُقد اجتماع في مقر إدارة مطار معيتيقة الدولي بين الوفد والفريق المكلف مع إدارة المطار وتم بعد ذلك القيام بجولة داخل بعض مرافق المطار لمتابعة الإجراءات والتدابير الأمنية المتبعة.

ويعتزم الوفد كذلك زيارة مطاري مصراتة وبنينا الدوليين للوقوف على الاجراءات المتبعة بهما وتحديد امكانية عودة تسيير الرحلات الجوية منهما الى مطار القاهرة الدولي.