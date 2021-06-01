التواتي: نتوقع إقرار مجلس النواب الميزانية بالجلسة القادمة

توقع عضو لجنة المالية بمجلس النواب فهمي التواتي، الانتهاء من ملف الميزانية في جلسة النواب القادمة.

وقال التواتي في تصريحات لقناة “ليبيا الأحرار”، التي تبث من تركيا، إن القيمة المقترحة لا تعتبر كبيرة في ظل ارتفاع سعر الصرف، لافتا إلى أن الملاحظات متعلقة بزيادة رواتب المعلمين والشرطة والنظر في بند باب الطوارئ.

وأضاف النائب البرلماني أن مقترح الميزانية مازال لدى حكومة الوحدة الوطنية بعد إعادته من مجلس النواب، وأن هناك عدة ملاحظات تخص الميزانية وبعض البنود لكن الحكومة لم تعدها حتى الآن.

وكان المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب عبدالله بليحق، صرح في 25 مايو الماضي، بأن عدم توصل المجلس لاعتماد الميزانية لليوم الثاني على التوالي، سببه تواصل المناقشات حول العديد من النقاط وخاصة البند الثالث المتعلق بالتنمية، حيث طالب عدد من النواب بتوضيح المناطق والأرقام الخاصة بكل منها، وبجداول مرفقة لتلك المشاريع التنموية.

وأفاد بليحق بأن هناك تباينا في وجهات النظر بين النواب حول العديد من النقاط، بينها المطالبة بتخفيض الباب التسييري، والتحفظ على بند الطوارئ الذي اعتبر غير ضروري في الميزانية، إذ يمكن لمجلس النواب إصدار قانون في وقته لمجابهة أي طارئ يحدث، إضافة إلى وجود مطالبات بتخصيص ميزانية للقوات المسلحة العربية الليبية.