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الحبري: أعترض على حضور اجتماع مجلس إدارة المركزي بسبب تأكيد مركزي طرابلس على عدم فتح المقاصة

تم النشر منذُ 10 ثواني
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مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث
قناة ليبيا الحدث
مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث

قال محافظ مصرف ليبيا المركزي بالبيضاء علي الحبري، اليوم الثلاثاء، أن سبب اعتراضه حضور اجتماع مجلس إدارة المركزي هو تأكيد مصرف ليبيا المركزي بطرابلس على عدم فتح المقاصة.

وكان  الحبري قد قال حيال حضوره اجتماع مجلس إدارة المركزي القادم بعد استكمال لجنة سعر الصرف اجتماعاتها أنه غير جاهز مضيفاً أنه بنهاية الشهر سيتم ايضاح الأسباب بإذن الله .

وحول أن حضوره اجتماع مجلس الإدارة خاضع لتعيين رئيس حكومة الوحدة الوطنية وكيل لوزارة المالية سواء وكيل وزارة المالية السابق مراجع غيث أو شخص آخر أو شخصية من طرف محافظ المركزي بطرابلس الصديق الكبير، قال الحبري: “كل شيء في وقته”.

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قناة ليبيا الحدث

قناة ليبيا الحدث

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