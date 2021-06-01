مدير التطعيمات: بعض البلديات بدأت تلقيح الحجاج بالمصل الإنجليزي

أكد مدير إدارة التطعيمات بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض عبد الباسط اسميو، أن عددا من البلديات بدأت عمليات تلقيح الحجاج بالمصل الإنجليزي المضاد لفيروس كورونا.

وقال اسميو الثلاثاء، أن تلك البلديات شرعت يوم أمس الاثنين في تلقيح الحجاج بالمصل الإنجليزي المضاد لفيروس كورونا ، وأن المتسهدفين من الحجاج بالتطعيمات هم قائمة 2020، وفق هيئة الأوقاف.

وأضاغ عن مدير التطعيمات أن البلديات قد استلمت مخصصاتها من اللقاح أسترازينيكا الواصل أخيرا إلى ليبيا وأن عدد متلقي جرعات التلقيح وصل إلى 240 ألفا من الأنواع الثلاثة.