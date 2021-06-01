الدبيبه لوزيرة الجيوش الفرنسية: سيادة ليبيا أساس علاقتها مع الدول

أكدرئيس الحكومة وزير الدفاع عبد الحميد الدبيبه خلال لقائه وزيرة الجيوش الفرنسية فلورانس بارلي أن سيادة ليبيا واحترامها هو الأساس في علاقاتها مع الدول.

وأضاف الدبيبه خلال لقائه بارلي اليوم الثلاثاء في باريس أن تطوير العلاقات في المجالات الأمنية والاقتصادية والسياسية مع فرنسا هو محل إهتمام بالنسبة لحكومة الوحدة الوطنية بحسب المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة.

وبحث الاجتماع متابعة التعاون الأمني بين البلدين وخاصة في تأمين الحدود الجنوبية لليبيا، وتفعيل عدد من الاتفاقيات المبرمة بين البلدين ومتابعتها من خلال عقد اللجنة العليا المشتركة الليبية الفرنسية.

كما تطرق الاجتماع إلى استئناف برامج التدريبية التي نفذ جزء منها خلال السنوات الماضية، والتي تستهدف منتسبي المؤسسة العسكرية الليبية.