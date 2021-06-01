أقطاي: تصريح المنقوش حول خروج “المرتزقة” لا يخاطب تركيا

أدعى مستشار الرئيس التركي، ياسين أقطاي، أن وجود تركيا في ليبيا جاء من “الباب الشرعي” وهو حكومة الوفاق المنتهية ولايتها، زاعمًا أنه تواجد بلاده في الأراضي الليبية للدعم والمساندة”، بحسب زعمه.

وذكر في مداخلة له مع برنامج “حوار” على قناة “فرانس 24″، قائلاً: “لماذا تنسحب تركيا من ليبيا، تركيا لم تأتي ليبيا للإحتلال ولا بالجبر، إنما جاءت تلبية لدعوة من حكومة الوفاق، الحكومة الشرعية هناك، أي جاء من الباب الشرعي أي لم تأتي من باب غير شرعي”، بحسب زعمه.

وعن دعوة وزير الخارجية بحكومة الوحدة المؤقتة نجلاء المنقوش لانسحاب كافة المرتزقة من الأراضي الليبية، زعم أن ذلك لا يخاطب تركيا، مدعياً أن تركيا غير متواجدة في ليبيا كقوة إحتلالية”، بحسب زعمه.

وتابع: “ليبيا لليبيين وتركيا تحترم سيادة حكومة الوفاق والحكومة الليبية والشعب الليبي فليبيا لليبيين فقط وتركيا لا ترغب في المساهمة في السلطة في ليبيا ولا نريد أن يساهم أحد، ونحن نوافق ونتفق مع الليبيين ومع وزيرة الخارجية على كلامها”، بحسب زعمه.

واستمر في حديثه: “نحن هناك للتعاون والمساندة والتضامن مع الشعب الليبي شقيقنا”، بحسب زعمه.

وعن سبب عن تفكيرهم في إرسال قوات لإنقاذ غزة رغم كونها أقرب جغرافياً لتركيا من ليبيا، رد بأن “تركيا ليس لها حدود مع إسرائيل وأنها في البداية تريد أن تحل بعض المشاكل بطريقة دبلوماسية ولكن في نهاية المطاف الأمر يتوقف على رغبة الشعب التركي ولا أحد يجبر تركيا”، بحسب زعمه.

شارك هذا الموضوع: اضغط للمشاركة على تويتر (فتح في نافذة جديدة)

انقر للمشاركة على فيسبوك (فتح في نافذة جديدة)

