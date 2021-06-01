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الدبيبة يناقش مع وزيرة الجيوش الفرنسية التعاون في تأمين الحدود اللييبية الجنوبية

تم النشر منذُ 18 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

اجتمع رئيس حكومة الوحدة الوطنية وزير الدفاع عبدالحميد الدبيبة اليوم الثلاثاء، بوزيرة الجيوش الفرنسية فلورانس بارلي.

وشارك في الاجتماع عن الجانب الليبي وزير الداخلية خالد مازن، ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ورئيس الحكومة عادل جمعة.

وبحسب بيان لحكومة الوحدة الوطنية، طالعته “الساعة 24” فإن الاجتماع ناقش متابعة التعاون الأمني بين البلدين وخاصة في تأمين الحدود الجنوبية لليبيا، وتفعيل عدد من الاتفاقيات المبرمة بين البلدين ومتابعتها من خلال عقد اللجنة العليا المشتركة الليبية الفرنسية المشتركة.

كما تطرق الاجتماع إلى استئناف البرامج التدريبية التي نفذ جزء منها خلال السنوات الماضية، والتي تستهدف منتسبي المؤسسة العسكرية الليبية.

وأكد رئيس الحكومة وزير الدفاع بأن سيادة ليبيا واحترامها هو الاساس في علاقاتها مع الدول، وكذلك أن تطوير العلاقات في المجالات الأمنية والاقتصادية والسياسية مع فرنسا هو محل اهتمام بالنسبة لحكومة الوحدة الوطنية.

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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