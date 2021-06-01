الدبيبة خلال لقائه لودريان: لفرنسا دور مهم في إخراج المسلحين الأجانب من ليبيا

أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، على الدور المهم لجمهورية فرنسا في توحيد الجهود الدولية لتعزيز الشرعية السياسية وبسط السيادة الوطنية على كامل الدولة الليبية وإنهاء الوجود الأجنبي بالبلاد.

وجاءت تصريحات الدبيبة خلال اجتماعه بوزير الخارجية الفرنسية جان إيف لودريان بمقر وزارة الخارجية الفرنسية وبحضور وزيرة الخارجية والتعاون الدولي نجلاء المنقوش، بحسب ما أوردته حكومة الوحدة الوطنية في منشور بصفحتها الرسمية بفيسبوك.

وناقش الاجتماع إضافة إلى المواضيع الداخلية، التنسيق المشترك بين ليبيا وفرنسا بشأن مؤتمر برلين 2 وكذلك جلسات مجلس الأمن القادمة برئاسة فرنسا.

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