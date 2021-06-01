التأسيسي لمفوضية المصالحة: يجب التأسيس لمجتمع متحاب متسامح

أكد المشاركون في أعمال الملتقى التأسيسي للمفوضية الوطنية العليا للمصالحة، ضرورة الاستمرار في التأسيس لمشروع المصالحة الوطنية، الذي يناط به معالجة أخطاء الماضي، والانطلاق نحو المستقبل، بتحصين المجتمع الليبي ضد الأحقاد والنزاعات والصراعات، والتأسيس لمجتمع متحاب متسامح.
وجاء في البيان الختامي للملتقى التأسيسي للمفوضية الوطنية العليا للمصالحة، أن المشاركين شددوا كذلك على ضرورة تغليب لغة التسامح والتصالح، ونشر ثقافة المصالحة بين الليبيين، ودعوة كافة المنابر الإعلامية والدينية والمدارس والجامعات، ووسائل التواصل الاجتماعي، للشروع في نشر هذه الثقافة والالتزام بكل ما يجنب الليبيين مشاعر الكراهية.
يذكر أن أعمال الملتقى التأسيسي للمفوضية الوطنية العليا للمصالحة، التي عقد خلال يومي الإثنين والثلاثاء 31 مايو – 01 يونيو الجاري، تحت إشراف عليه المجلس الرئاسي، شاركت فيه عديد النخب والخبرات الوطنية، من كل مدن ليبيا.
يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من هنا
أضف تعليقـك