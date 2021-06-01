التأسيسي لمفوضية المصالحة: يجب التأسيس لمجتمع متحاب متسامح

أكد المشاركون في أعمال الملتقى التأسيسي للمفوضية الوطنية العليا للمصالحة، ضرورة الاستمرار في التأسيس لمشروع المصالحة الوطنية، الذي يناط به معالجة أخطاء الماضي، والانطلاق نحو المستقبل، بتحصين المجتمع الليبي ضد الأحقاد والنزاعات والصراعات، والتأسيس لمجتمع متحاب متسامح.

وجاء في البيان الختامي للملتقى التأسيسي للمفوضية الوطنية العليا للمصالحة، أن المشاركين شددوا كذلك على ضرورة تغليب لغة التسامح والتصالح، ونشر ثقافة المصالحة بين الليبيين، ودعوة كافة المنابر الإعلامية والدينية والمدارس والجامعات، ووسائل التواصل الاجتماعي، للشروع في نشر هذه الثقافة والالتزام بكل ما يجنب الليبيين مشاعر الكراهية.

يذكر أن أعمال الملتقى التأسيسي للمفوضية الوطنية العليا للمصالحة، التي عقد خلال يومي الإثنين والثلاثاء 31 مايو – 01 يونيو الجاري، تحت إشراف عليه المجلس الرئاسي، شاركت فيه عديد النخب والخبرات الوطنية، من كل مدن ليبيا.

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