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رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي يؤكد دعمه للمفوضية وللعملية الانتخابية القادمة

تم النشر منذُ 4 ثواني
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مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال
وكالة الانباء الليبية وال
مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال

طرابلس 01 يونيو 2021 (وال)- أكد رئيس المجلس الرئاسي السيد محمد المنفي، على دعم المجلس الرئاسي للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات، لإجراء الانتخابات المقررة في الرابع والعشرين من ديسمبر القادم.

جاء ذلك خلال زيارته ونائبه السيد موسى الكوني صباح اليوم الثلاثاء، إلى مقر المفوضية بطرابلس، وكان في استقباله رئيس مجلس المفوضية السيد عماد السائح، وأعضاء مجلس المفوضية السيد عبد الحكيم الشعاب، والسيدة رباب حلب، والسيد أبو بكر مردة. (وال)

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وكالة الانباء الليبية وال

وكالة الانباء الليبية وال

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