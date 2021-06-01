المنفي والكوني يؤكدان من مقر المجلس الأعلى للقضاء في طرابلس على إجراء الانتخابات في موعدها

طرابلس 01 يونيو 2021 (وال)- قام رئيس المجلس الرئاسي الدكتور محمد المنفي ونائبه موسى الكوني اليوم الثلاثاء، بزيارة إلى مقر المجلس الأعلى للقضاء في طرابلس، حيث استقبلهما السيد رئيس المجلس المستشار محمد الحافي، وعدد من أعضاء المجلس.

وأكد السيد الرئيس خلال اللقاء على دعم المجلس الرئاسي للسلطة القضائية، وثقته بالمؤسسات القضائية الوطنية؛ كأحد أعمدة مدنية الدولة، مجددًا التأكيد على ضرورة إجراء الانتخابات في موعدها.

من جهته، أكد السيد المستشار الحافي دعم المجلس الأعلى للقضاء، لإجراء الانتخابات في موعدها في ديسمبر القادم. (وال)

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