باشاغا: كنت أريد قيادة عملية الانتقال في ليبيا لإعادة البلاد إلى المسار الصحيح

أخبار ليبيا 24 – متابعات

أكد وزير الداخلية في حكومة الوفاق المنتهية ولايتها فتحي باشاغا أن ليبيا بحاجة إلى نظام رئاسي قوي، موضحا أن انتخاب الرئيس بالاقتراع العام المباشر سيمنحه كل الشرعية لفرض انسحاب المرتزقة من البلاد.

باشاغا الذي يزور فرنسا كجزء من جولة أوروبية بحثا عن الدعم الغربي في الانتخابات الرئاسية المقبلة، كشف في حوار لصحيفة “لوبينيون” الفرنسية، عن وجود ما وصفه بـ”التلاعب” أثناء عملية التصويت بملتقى الحوار السياسي في جنيف، على اختيار القائمة التي ستمثل السلطة التنفيذية المؤقتة.

واعتبر أن هذا “التلاعب” كان سببا في سقوط قائمته، التي اعتبرها تمثل كل المناطق الليبية، لأن رئيسها كان رئيس مجلس النواب عقيلة صالح من الشرق، وهو من الغرب، بالإضافة إلى آمر غرفة العمليات المشتركة بالمنطقة الغربية، أسامة جويلي الذي يمثل الزنتان، والسفير عبد المجيد سيف النصر من الجنوب.

وزعم باشاغا أنه كان يرغب في قيادة عملية الانتقال لإعادة البلاد إلى المسار الصحيح، قائلا “الفترة الانتقالية قصيرة لكنها حاسمة بالنسبة للمستقبل، ويجب تحقيق المصالحة وتوحيد المؤسسات وتحسين الأمن والاستعداد للانتخابات”.

وشكك في حسن إجراء الانتخابات نهاية العام، قائلا “لو جاءت السلطة المنتخبة في جنيف بحسن نية، لكان بإمكانها المضي قدمًا لإحلال السلام وإكمال العملية الانتخابية”.

والتقى باشاغا، أثناء وجوده في باريس، مستشار الشرق الأوسط لقصر الإليزيه باتريك دوريل، والممثل السامي لليبيا بول سولير، ووزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان.

ويجري رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، هذا الأسبوع، جولة أوروبية لتقييم المرحلة الانتقالية، وسيستقبله الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الثلاثاء، في قصر الإليزيه بعد مقابلة، أمس في روما مع رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراجي.