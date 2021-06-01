تقرير إيطالي: مذكرة التفاهم مع ليبيا أنقذت تركيا من التهميش

نشرت وكالة أنباء تركيا تقريرا حول السياسات التركية في منطقة البحر الأبيض المتوسط، والذي أكد أنها نجحت في إفشال المخطط الذي حاول تهميشها شرقي المتوسط وذلك بعد توقيعها مذكرتي التفاهم مع حكومة الوفاق السابقة.

ونقلت وكالة أنباء تركيا التقرير عن المعهد الإيطالي الدولي للدراسات السياسية «ISPI» تحت عنوان «سياسة تركيا تجاه ليبيا.. مرونة جديدة وأهداف جديدة».

وأشار التقرير إلى أن “اتفاقية ترسيم الحدود البحرية التي وقعتها تركيا وليبيا في نوفمبر 2019، أفشلت المعادلة التي أرادت تهميش تركيا شرقي المتوسط”، معتبرا أن “سياسة تركيا الخارجية تجاه ليبيا جزء لا يتجزأ من سياستها شرقي البحر المتوسط”.

وذكر التقرير أن “تركيا تواجه كتلة من الدول شرقي البحر المتوسط، مشددا على أن “الاتفاقيات التي أبرمتها تركيا مع ليبيا حالت دون ظهور نظام للطاقة والأمن شرقي المتوسط بدون تركيا”.