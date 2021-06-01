السايح: هناك دعم منقطع النظير للانتخابات من جميع فئات المجتمع

أخبار ليبيا 24 – متابعات

أكد رئيس المفوضية العليا للانتخابات عماد السايح أن الرأي العام والشارع الليبي ينتظر بفارغ الصبر موعد الانتخابات، موضحًا أن المفوضية تأخذ على عاتقها تنفيذ انتخابات نزيهة لا شأن لها بالصراعات السياسية في البلاد، وذلك مع بدء العد التنازلي نحو الانتخابات الرئاسة والبرلمان في 24 ديسمبر المقبل.

السايح ذكر في تصريحات تلفزيونية أن “الاستعدادات جارية على قدم وساق، وبدأنا في توزيع المواد والمعدات ذات العلاقة بالعملية الانتخابية على مكاتب الإدارات الانتخابية، ووضعت الخطط التدريبية في جميع مجالات ومراحل العملية الانتخابية ”.

وشرح أن المرحلة الأولى من مراحلة العملية الانتخابية هي عملية تسجيل الناخبين وتحديث السجل الانتخابي، موضحاً أنه سيعلن عنها في الأول من شهر يوليو القادم .

وتابع “خطة التوعية ذات العلاقة بهذه العملية دخلت مرحلة التنفيذ وتتمثل في إنتاج البطاقات الانتخابية في مراحل متقدمة، تم إنتاج قرابة نصف مليون بطاقة إلي غاية هذا التاريخ”.

وشدد على أن الرأي العام والشارع الليبي ينتظر بفارغ الصبر موعد هذه الانتخابات، قائلاً: “هنالك دعم منقطع النظير للانتخابات من جميع فئات وشرائح المجتمع الليبي بما فيها من هم حاليا في السلطة”.

وكشف عن أن رئيس مجلس النواب عقيلة صالح طلب بعض الإستشارات الفنية ذات العلاقة بانتخابات 24 ديسمبر، مشيرًا إلى أن هذه الإستشارات قيد الإنتهاء من صياغتها بما بتوافق مع البيئة السياسية والاجتماعية الحاضنة للعملية الانتخابية، وبما يتناسق ويتلائم مع المعايير والمبادئ الدولية المتعارف عليها في تنفيذ العمليات الانتخابية.

وأكمل “كما طلبت العديد من القوى السياسية والاجتماعية المدنية بعض الإستشارات والإستفسارات الفنية والقانونية لما سوف تقوم به المفوضية من عمليات فنية تهدف إلى إرساء قواعد نظم انتخابية تقبل من جميع المنخرطين في العملية الانتخابية من ناخبين ومرشحين ونازحين وغيرها من الأطراف التي ترغب في المشاركة في العملية الانتخابية”.

وبيّن أن لخطة التوعوية أساس تحفيز المواطنين للانخراط في ممارسة حقهم في المشاركة السياسية وحقهم في التصويت، مضيفاً “نعمل جاهدين على دفع وتشجيع جميع فئات المجتمع من رجال ونساء وشباب وذوي الإعاقة للممارسة حقهم في المشاركة السياسية”.

واستطرد “كما نتواصل مع العديد من التيارات المدنية بمختلف انتمائتها لتخفيز مناصريها للمشاركة في هذه العملية التي تعد من العمليات غير المسبوقة في تاريخ ليبيا السياسي”.

وتوقع إضافة نصف مليون ناخب إلى نحو 2 مليون آخرين متواجدة أسماؤهم في قاعدة بيانات الناخبين التي تحتفظ بها المفوضية منذ انتخابات 2013م، مردفاً “أعتقد أنه لدى المواطن الليبي ثقة كبيرة في أداءنا، ونسعى للحفاظ على هذه الثقة بكل ما اوتينا من جهود وإمكانيات، كما أن سمعة المفوضية لا يختلف عليها إلا من له أغراض تتنافى مع مستقبل هذا الوطن”.

ونفى وجود علاقة بين المفوضية واللجنة القانونية التابعة للحوار السياسي حول القاعدة الدستورية، مستدركاً “لكن هناك مداخلتين جمعتنا مع أعضاء ملتقى الحوار، وضحنا فيها بعض النقاط التي يجب أن تؤخذ في الاعتبار عند اقرارهم للقاعدة الدستورية”.

وأقر بأن هناك دعم متواصل لم ينقطع من المجتمع الدولي للمفوضية، متابعاً “هذا الدعم يأخذ شكل المساعدات الفنية التي تأتي في شكل تواصلنا مع خبراء ومستشارين في كافة مراحل العملية الانتخابية”.

وواصل “لا يوجد دعم مالي أو نقدي بأي شكل من الأشكال، وغير صحيح ما يروج له ضعاف النفوس من أن المفوضية تتلقى دعم مالي مباشر من دول اجنبية، فالمفوضية هيئة سيادية لا تقبل التدخل الخارجي بأي شكل من الأشكال وتحت أي ظرف، فالانتخابات الليبية هي انتخابات لجميع الليبين اللذين اختاروا أن يقرروا مصير ومستقبل وطنهم بعيدا عن التدخل الأجنبي”.

وحول كون الميزانية المخصصة لإجراء الانتخابات كافية، رد بأن المفوضية تعمل حاليا علي تغطية تكاليف التجهيز والتحضير من خلال ماخصص لها من حكومة الوفاق المنتهية ولايتها والذي يقدر بـ 50 مليون دينار.

واستكمل “لاشك في أن هذا المبلغ يحتاج إلى إضافة سوف تقدر قيمتها بمجرد معرفة تفاصيل العمليات الانتخابية”.

وأشار إلى أن المفوضية تأخذ على عاتقها تتفيذ انتخابات حرة ونزيهة وذات مصداقية، ولا شأن لها بالصراعات السياسية، مؤكداً أنها اخذت مبداء الحياد منهجا لها، وعهدا لا تنحاز عنه، إلا أنها تستمع للشعب ومطالبته، فهي هيئة مهمتها تلبية مطالب شعبها، وليس سياسيها، مختتمًا “نجدد عهدنا لكافة ابناء الشعب الليبي بأننا لن نخون ثقتهم فينا مهما كلفنا ذلك من ثمن”.