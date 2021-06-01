بلدي الرياينة يطالب الحكومة بإنقاذهم من الجفاف

أصدر عميد وأعضاء بلدية الرياينة اليوم بيانا خلال وقفتهم الاحتجاجية مع عدد من أهالي البلدية وجهوه إلى حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة والمؤسسة الوطنية للنفظ ووزارة المياه، طالبوا فيه بإنقاذ مدينتهم بعد الجفاف وشح المياه من الآبار.

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