ملفات أمنية وعسكرية على طاولة الدبيبة ووزيرة الجيوش الفرنسية

عقد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، بصفته وزيراً للدفاع، اجتماعاً مع وزيرة الجيوش الفرنسية فلورانس بارلي، بحضور وزير الداخلية خالد مازن.

وناقش الاجتماع التعاون الأمني بين البلدين لاسيما تأمين الحدود الليبية الجنوبية، وتفعيل عدد من الاتفاقيات المبرمة بين الجانبين ومتابعتها من خلال فعاليات اللجنة العليا المشتركة الليبية الفرنسية المشتركة.

ووفق بيان لمكتب الدبيبة الإعلامي، فقد تناول الاجتماع مسألة استئناف برامج التدريب لمنتسبي المؤسسة العسكرية الليبية.

وشدد الدبيبة على أن سيادة ليبيا واحترامها هو الأساس في علاقاتها مع الدول، مبيناً أن تطوير العلاقات في المجالات الأمنية والاقتصادية والسياسية مع فرنسا هو محل اهتمام بالنسبة لحكومته.

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